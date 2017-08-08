Предварительные судебные слушания по делу экс-министра Алексея Улюкаева начались в Замоскворецком суде Москвы, во вторник, 8 августа, прокуратура и защита подсудимого объявят о ходатайствах, а суд назначит дату первого заседания для рассмотрения дела по существу.

Дело в отношении Улюкаева возбуждено по статье «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере», его обвиняют в получении $2 млн.

Заседание проходит в закрытом режиме, однако экс-министр кратко заявил журналистам, что вину не признает, сообщили «Дни.ру».