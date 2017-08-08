Подросток погиб под колесами электрички в Подмосковье
Четырнадцатилетняя девочка погибла, попав под электричку в Московской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
«На перегоне между станциями Воскресенск и Виноградово Казанского направления смертельное травмирование получила четырнадцатилетняя девочка», — приводит ТАСС сообщение представителя правоохранительных органов.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины инцидента.