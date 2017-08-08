Шестилетний мальчик скончался, выпав из окна восьмого этажа 7 августа в районе 18:30 в доме № 45 по улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска. Против 54-летнего отца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает следствие, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Оставив окна открытыми настежь из-за жары, он ушел в спальню и уснул. Как сообщает vn.ru, на момент трагедии ребенок играл со своим братом-близнецом в другой комнате. Он забрался на подоконник, но не смог устоять, потерял равновесие и выпал на улицу.

В результате полученных травм ребенок скончался на месте. По данным «Федерального агентства новостей», сотрудники полиции осмотрели место происшествия и допросили очевидцев трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.