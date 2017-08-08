Один человек погиб, трое госпитализированы с диагнозом «ботулизм» после отравления вяленой рыбой в Ставропольском крае. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, ЧП произошло 5 августа в городе Михайловске. Предварительно установлено, что все четверо заболевших ели рыбу, купленную в одном из продуктовых магазинов города. Сразу после случаев отравления торговую точку проверили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. По итогам проверки установлено, что реализация рыбной продукции осуществлялась без товаросопроводительных документов, передает NewsTrackler.

В результате было изъято около 90 кг опасной продукции, назначена экспертиза изъятой партии рыбы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.