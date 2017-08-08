Решение о введение карантина по африканской чуме свиней (АЧС) принял Россельхознадзор после очередной вспышки опасного заболевания. В очаге и первой угрожаемой зоне отчуждено более 120 голов свиней.

Ведомство уточняет, что вспышка АЧС зафиксирована в деревне Паршигино Шуйского района Ивановской области.

Первая угрожаемая зона определена в пределах населенных пунктов Баламутово, Банево, Ивашково, Максимиха, Милюковка, Орлово, Паршигино, Арефино, Кочнево, Севастьяново, во вторую вошла территория городского округа Шуя и Шуйского муниципального района.

Карантинный режим установлен не менее чем на 30 дней.