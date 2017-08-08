Водитель легкового автомобиля в городе Серов Свердловской области переехал лежащего на дороге пешехода, приняв его за пакет с мусором. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на отделение пропаганды областного управления ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, 19-летний водитель Fiat Albea ехал со скоростью 60–65 км/ч и издалека ему показалось, что на дороге лежит черный пакет с мусором. Когда автомобиль подъехал ближе, водитель увидел человека и нажал на тормоз, но из-за малого расстояния между ними избежать наезда не удалось.

От полученных травм 41-летний пешеход скончался на месте.