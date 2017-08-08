Северная Корея предпримет «физические действия», в случае если Совет Безопасности ООН примет дополнительные санкции против нее. При этом в заявлении Комитета по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе назвали Совбез «врагами».

«Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия», — приводит телеканал «360» заявление комитета. Ранее резолюцию Совбеза ООН в отношении КНДР он назвал терактом, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Новыми санкциями в отношении КНДР предусмотрен, в частности, запрет на экспорт из страны руд, угля и морепродуктов.