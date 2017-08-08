Владельцы туристических баз в Хасанском районе Приморского края снизили цены на проживание вынужденно задержавшихся туристов. Люди не могли уехать домой из-за наводнения. Скидки достигают 50%, а кое-где людям даже разрешили пожить бесплатно.

Предприниматели помогали путешественникам приобрести дополнительные продукты, сообщает ИА PrimaMedia. Уже открыт проезд по автомобильной дороге Раздольное–Хасан. Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме. Из-за большого количества желающих выехать из района, около Раздольного образовалась пробка. Дорога возле пункта пропуска «Краскино» на границе с Китаем ранее была размыта.

7 августа введен режим чрезвычайной ситуации в Приморском крае, где после ливневых дождей подтоплено более 1,4 тыс. домов. За ночь и утро понедельника в округе выпало 208 мм осадков при месячной норме 134 мм.