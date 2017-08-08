Спасатели эвакуировали четырех жителей города Колпашево Томской области, которые провели двое суток на берегу реки Обь, после того как их моторная лодка ушла под воду. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

«5 августа четверо жителей г. Колпашево отправились на лодке отдыхать на Обь. Примерно в 12 километрах от города судно перевернулось у берега и затонуло. Из находящихся в лодке никто не пострадал», — говорится в сообщении экстренных служб.

Жителям Колпашево удалось добраться до берега, но из-за перебоев в работе сотовой связи они смогли дозвониться до спасателей только к вечеру 7 августа. Группа была спасена через три часа, их доставили в Колпашево.