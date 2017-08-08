Четыре человека выживали на берегу Оби два дня после затопления лодки
Спасатели эвакуировали четырех жителей города Колпашево Томской области, которые провели двое суток на берегу реки Обь, после того как их моторная лодка ушла под воду. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
«5 августа четверо жителей г. Колпашево отправились на лодке отдыхать на Обь. Примерно в 12 километрах от города судно перевернулось у берега и затонуло. Из находящихся в лодке никто не пострадал», — говорится в сообщении экстренных служб.
Жителям Колпашево удалось добраться до берега, но из-за перебоев в работе сотовой связи они смогли дозвониться до спасателей только к вечеру 7 августа. Группа была спасена через три часа, их доставили в Колпашево.