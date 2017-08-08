В 2017 году Магаданская область планирует добыть 30,5 т золота, а к 2025-му – выйти на уровень добычи в 50 т. В регионе разрабатываются крупнейшие в РФ рудные месторождения.

В частности, строится горно-металлургический комплекс на базе территорий «Павлик», «Павлик-2», «Родионовское». Ожидается, что суммарные запасы месторождений составят 350 т, передает ИА MagadanMedia.

Также идет работа на Наталкинском месторождении. Ввод в эксплуатацию предприятия запланирован на 2017-й год. Завершение строительства ЛЭП откроет доступ к другим месторождениям Яно-Колымской золоторудной провинции, разработка которых сдерживается слаборазвитой энергетической инфраструктурой.