Восемь подростков пострадали при ударе молнии в палаточном лагере во французской коммуне Вьен. О происшествии сообщил телеканал БФМ-ТВ.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (20:00 мск) в понедельник. По предварительным данным, молния ударила в электрический щит с розетками. Семь подростков получили легкие ранения, еще одного несовершеннолетнего срочно госпитализировали после остановки сердца. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Всего в палаточном лагере находились шестнадцать школьников в возрасте от 13 до 16 лет, они прибыли в коммуну из города Декарт департамента Эндр и Луара.

Ранее национальная метеослужба Франции объявила оранжевый уровень опасности погоды из-за дождей и грозы в 13 департаментах страны.