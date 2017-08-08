Подходит к концу реставрация памятника Пушкину в Москве, полностью реставрационные работы завершатся ко Дню города. На последнем этапе будет восстановлен ровный слой патины, сообщает «Федеральное агентство новостей».

За время работ памятник очистили от пыли, загрязнений и копоти, отреставрированы основание и ступени монумента.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов пояснил, что патина «имеет различные оттенки зеленого и коричнево-черного цветов. Горожане воспринимают скульптуру именно в таком цвете, и для памятника его сохранение является верным решением».