Уголовное дело возбуждено по статье «покушение матери на убийство новорожденного» следственными органами Забайкальского края. Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в Чите в понедельник, 7 августа.

Следственное Управление СКР по Забайкальскому краю сообщает, что неустановленная женщина родила мальчика, а затем, с целью убийства, выбросила его в мусорный бак. Плач малыша услышала проходившая мимо 17-летняя девушка, которая фактически спасла его от гибели, принесла домой и вызвала «скорую».

В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности матери ребёнка и обстоятельства совершённого преступления.