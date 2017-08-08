США готовятся расширить санкции против Венесуэлы. Власти дополнительно планируют заморозить активы от 10 до 20 человек, связанных с правительством президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые ограничительные меры могут быть введены во вторник. Однако решение может быть отложено, так как администрация президента США Дональда Трампа ищет поддержу других стран в вопросе применения санкций в отношении режима Мадуро.

Во вторник состоится встреча министров иностранных дел 11 стран Латинской Америки в Лиме. Также на встрече будет присутствовать представитель Канады. Страны планируют обсудить осложнения, которые могут возникнуть в связи с прошедшими в Венесуэле выборами в ассамблею, которая должна будет разработать поправки в конституцию страны.