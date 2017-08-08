Тело женщины, погибшей, предварительно, от ножевых ранений, обнаружено полицейскими в квартире на юге Москвы. По данным пресс-службы столичного главка полиции, в совершении убийства подозревается мужчина, его удалось задержать.

Ссора между жертвой и подозреваемым возникла во время застолья вечером в понедельник, 7 августа. Сообщение о конфликте и убийстве в квартире в доме на Севанской улице поступило на пульт 02, прибывшие на место преступления полицейские обнаружили тело 51-летней женщины.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.