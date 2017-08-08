Сотрудники горноспасательной службы обследовали три километра выработок на руднике «Мир» в Якутии, результатов пока нет, сообщил журналистам командир отряда быстрого реагирования горноспасательного отряда МЧС Николай Мисняков.

Мисняков отметил, что на каждом сопряжении «спасатели подавали громкие звуковые сигналы, чтобы получить ответный сигнал», но пострадавшие не обнаружены. Поисковые работы проводятся на руднике круглосуточно, в каждой смене работают 60–80 спасателей, добавил он, сообщает ТАСС.

4 августа на руднике произошла авария, под завалом находятся восемь человек, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.