Сеул выразил протест Японии в связи с ее притязаниями на острова Токто в Японском море, которые являются спорной территорией. В настоящий момент острова контролируются Южной Кореей.

«Правительство категорически возражает против незаконных территориальных притязаний, содержащихся в опубликованной в Японии «Белой книге по обороне», и требует их немедленного опровержения», — цитирует ТАСС сообщение МИД Южной Кореи.

В дипломатическом ведомстве отметили, что повторяющиеся претензии не способствуют развитию двустороннего сотрудничества.

Также министерство национальной обороны Южной Кореи вызвало военного атташе Японии, которому была вручена нота протеста.

Ранее Токио опубликовал «Белую книгу по обороне» (документ, в котором указаны основные направления внешней политики государства, а также оценка военно-политической обстановки в регионе). В докладе утверждается, что острова Токто являются частью японской территории.