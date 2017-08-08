Полицейские в ходе рейда обнаружили 18 кустов конопли в квартире 38-летнего жителя Балашихи, подозреваемому грозят до 10 лет тюрьмы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, рейд проводился у одного из домов по улице Звездной в Балашихе, в ходе мероприятий был задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотических средств. При осмотре его квартиры были обнаружены 18 растений в горшках, «две стеклянные банки, пластиковая тара с веществом растительного происхождения и высушенные растения», рассказала она. Изъятое вещество, как показала экспертиза, является марихуаной.

Задержанному выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста, возбуждено уголовное дело.