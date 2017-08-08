Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что автоколонна с боевиками-националистами «Правого сектора» (запрещенного в РФ) проследовала вечером в понедельник, 7 августа, на юг Донбасса.

Басурин отметил, что, таким образом, обстрел, произведенный бойцами ВСУ по позициям террористического бандформирования «Правый сектор» в районе Пищевика, не остался незамеченным националистами.

Главари правосеков сразу после обстрела объявили сбор своих группировок, добавил он, сообщает телеканал «Звезда».

По словам Басурина, колонна состояла из пяти автобусов и пяти бронированных КрАЗов, ее зафиксировали в Марьинке около 19:00, а вторая колонна замечена около Краматорска. Автомобили направились на юг Донбасса.