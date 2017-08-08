Трое погибли и шестеро пострадали при столкновении междугороднего маршрутного такси и грузовика в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Об инциденте во вторник сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«На 487-м км автодороги Ош–Бишкек около села Шамалдуу-Сай Джалал-Абадской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали девять человек. Из них трое погибли», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Как пояснили в министерстве, трое пострадавших в ДТП были госпитализированы, еще троим была оказана амбулаторная помощь. В основном врачи диагностировали у пострадавших ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы и травматический шок.