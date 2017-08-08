Германские зрители увидели 14-ю серию американского телесериала «Твин Пикс» на неделю раньше запланированного срока. Ошибку допустили на телеканале Sky Germany: в эфир в воскресенье вечером вышел не 13-й эпизод, а следующий.

Фанаты знаменитого телесериала выразили свое возмущение произошедшим. В соцсетях некоторые полагают, что утечка была не нечаянной, а преднамеренной. Поклонники фильма сочли себя пострадавшими, так как лишились ощущения «таинственности», являющейся главной чертой сериала.