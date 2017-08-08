Сотрудники аварийных служб ликвидировали аварию, произошедшую на водоводе и оставившую без воды жителей поселков, трех микрорайонов и пяти улиц города-курорта Сочи.

Подача воды абонентам началась, рассказали сотрудники коммунального предприятия. Повреждение произошло на водоводе диаметром 800 мм на улице Медовой, из-за этого была остановлена водонапорная станция № 2 адлерского водозабора.

Воды не было в домах жителей поселков Хоста, Кудепста, сообщает ТАСС, авария затронула жителей микрорайонов Бытха, села Раздольное и Мацесты.