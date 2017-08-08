Семь человек погибли и двое пропали без вести из-за ливней и схода селей в Китае. Как сообщает агентство «Синьхуа», больше всего пострадал уезд Вэньсянь на северо-западе страны.

Ливни обрушились на поселки Тяньчжэнь, Липинчжэнь и Шэшусян вечером в воскресенье. В населенных пунктах нарушены связь и электроснабжение, размыты автодороги, а также повреждены несколько домов. Жители пострадавших районов эвакуированы в безопасные районы.

Власти сейчас подсчитывают размер ущерба, нанесенного стихией.