Орангутанг по кличке Чантек, знавший язык жестов и общавшийся на нем с людьми, умер в зоопарке Атланты. По данным «Газета.ру», примат страдал от болезни сердца и проходил курс лечения.

Атланта была родным городом для Чантека: он там родился и прожил девять лет с антропологом Лин Майлз. Одним из первых представителей своего вида он был обучен языку жестов и с успехом использовал его при общении с охранниками местного зоопарка. В зоопарке Атланты орангутанг прожил десять лет.