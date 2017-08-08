В результате перестрелки, устроенной членами двух враждующих семей в Мексике, погибли десять человек.

Инцидент произошел в штате Дуранго.

Прибывшие на место полицейские нашли трех мужчин с огнестрельными ранениями. Врачи не смогли им помочь, по дороге в клинику они скончались. Вскоре были обнаружены еще семь тел. Правоохранители не исключают, что пострадавших намного больше, передает «Федеральное агентство новостей».

По предварительным данным, все убитые — члены двух враждующих семей. Однако точную причину произошедшего должно установить следствие.