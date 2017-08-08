Дождь в Хабаровске, обрушившийся на город вечером в понедельник, 7 августа, принес около половины месячной нормы осадков, рассказал представитель Дальневосточного гидрометцентра. По словам специалиста, за вечер в городе выпало почти 71 мм осадков, при норме в августе – 153 мм.

«РИА Новости» отмечает, что с 6 августа, когда в регионе зарядили дожди, выпало 135 мм осадков, что составляет около месячной нормы.

Подъем уровня воды ожидается на малых реках Хабаровского района, в Еврейской АО, где дожди начались раньше, наблюдается разлив рек.