Личность мужчины, который погиб при теракте 11 сентября 2001 года, удалось установить спустя почти 16 лет. Об этом сообщает во вторник BBC News.

Медики идентифицировали останки погибшего благодаря новейшей технологии работы с ДНК. Информация о нем пока не разглашается по просьбе его родных. Сообщается, что до сих пор не установлены личности более 1,1 тыс. жертв террористической атаки.

Напомним, башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке обрушились после того, как в них врезались два пассажирских самолета, которыми управляли террористы «Аль-Каиды». 11 сентября в США погибло почти 3 тыс. человек. Произошедшие в этот день теракты стали крупнейшими за всю историю страны.