Японская сторона будет следить за действиями российских военных на Южных Курилах, которые Токио считает своей территорией, сообщается в опубликованной Белой книге японского министерства обороны за 2017 год.

«Необходимо проследить тенденции Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, включая северные территории», — говорится в тексте, который цитирует «РИА Новости».

Под северными территориями понимаются четыре острова Южных Курил — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Япония претендует на острова Южных Курил. При этом позиция российских властей заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.