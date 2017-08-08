Генпрокурор США Джефф Сешнс раскритиковал власти Чикаго, обвинив их в нарушении иммиграционной системы и укрывательстве преступников-иностранцев.

Таким образом Сешнс отреагировал на действия властей Чикаго, которые подали в суд на администрацию Дональда Трампа, требуя приостановить меры федерального правительства против городов, предоставляющих убежище нелегальным иммигрантам.

По словам генпрокурора США, власти Чикаго «приняли политику защиты иностранных преступников, жертвами которых становятся их же граждане».

«Политическое руководство Чикаго намеренно и осознанно выбрало политику, которая мешает законной иммиграционной политике страны», — подчеркнул Сешнс.

Генпрокурор также призвал власти города восстановить «верховенство права» и «оставить культуру беззакония», передает «РИА Новости».

«Администрация не даст ни доллара властям городов, которые с гордостью нарушают верховенство права и защищают иностранных преступников за счет общественной безопасности», — добавил он.

Ранее Белый дом заявил о намерении лишить «города-убежища» федеральных грантов.