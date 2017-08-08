В Приморском крае спасатели эвакуировали 90 человек из автобусов и автомобилей, которые застряли на размытых паводком дорогах.

За ночь сотрудники МЧС отбуксировали 12 частных автомобилей, в одном из которых находилась женщина в предродовом состоянии. Также в ночь на вторник спасатели эвакуировали из районов, попавших в зону бедствия, 14 человек, среди которых пять детей.

Автомобильное сообщение с отрезанным паводком Хасанским районом Приморья восстановлено, теперь домой смогут вернуться туристы, находящиеся с обеих сторон российско-китайской границы.

Напомним, в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Приморье, где в результате ливневых дождей подтоплены более 1,4 тыс. домов, где живут порядка 10 тыс. человек. В регионе подмыто пять участков дорог общей протяженностью 5 км и повреждены три автомобильных и два железнодорожных моста.