США могут объявить о начале масштабной военной операции на Филиппинах. Она предусматривает нанесение авиаударов по позициям боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, план по авиаударам сейчас находится на рассмотрении в Пентагоне. Сообщается, что будут применяться беспилотные летательные аппараты. Официально военная операция может начаться в течение ближайших суток. Ранее в понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США предоставили Филиппинам несколько самолетов для проведения операции против исламистов, удерживающих позиции в Марави. Радикалы вторглись в город 23 мая, объявив о «начале формирования халифата ИГ в Юго-Восточной Азии».

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на этих территориях военное положение. Предложение об оказании помощи в борьбе с исламистами от имени США сделал ему госсекретарь Рекс Тиллерсон. Глава МИД Китая Ван И призвал страны АСЕАН оказать филиппинской армии поддержку, также он отметил, что китайская сторона готова после устранения террористических группировок помочь в восстановительном процессе. Министр иностранных дел России Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с филиппинским коллегой Питером Кайетано заявил, что высоко ценит усилия Филиппин по борьбе с терроризмом.

Сообщается, что США уже поставили Филиппинам два разведывательных самолета Cessna 208B, около 1 тыс. ракет, а также другое вооружение.

«Известия» ранее писали, что на Филиппинах обнаружили обезглавленные тела семи человек, захваченных в плен боевиками-исламистами. Личности погибших удалось установить по одежде и найденным документам.