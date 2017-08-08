В Бурятии из-за масштабных лесных пожаров вновь ввели режим чрезвычайной ситуации, который был отменен почти три недели назад. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыдёнов, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

«Доступ в лес категорически запрещен, в том числе для сбора грибов, ягод и прочих дикоросов, а также для отдыха вне туристических баз, санаториев и оздоровительных учреждений», — говорится в тексте, размещенном на сайте.

Уточняется, что за нарушение запрета предусмотрен штраф в размере от 4 тыс. до 500 тыс. рублей.

На данный момент в Бурятии действуют 17 пожаров на землях лесного фонда и три пожара на землях особо охраняемых природных территорий.

Ранее режим ЧС вводился в Бурятии из-за пожаров с 13 июня по 24 июля.