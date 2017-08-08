Пхеньян пригрозил предпринять «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН дополнительных санкций в отношении Северной Кореи.

Об этом заявили в Комитете по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь», — цитирует документ ТАСС.

Принятие СБ ООН новой резолюции в отношении КНДР в заявлении названо «террористическим актом».

СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении Северной Кореи после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет.