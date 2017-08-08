Главная прокуратура Грузии отправила Польше запрос «в связи с вопросом Михаила Саакашвили» и получила оттуда подтверждение. Сейчас ведется соответствующая законодательная процедура, заявили в ведомстве.

Как передает «РИА Новости», разыскиваемый на родине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Польше. Грузия через Интерпол обратилась к польской стороне.

Сообщается, что Саакашвили прибыл в Варшаву из США 4 августа. Он сообщил, что покинет страну в понедельник. Сам он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту, пишет «Газета.ру».

В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Саакашвили на родине грозит до 11 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства по указу президента Петра Порошенко. Гражданином этой страны он является с 30 мая 2015 года — дня назначения главой Одесской облгосадминистрации.

Саакашвили заявил, что останется жить в Киеве даже после лишения украинского гражданства. Официальной причиной стало то, что при получении паспорта на Украине он не сообщил о своем уголовном преследовании в Грузии.