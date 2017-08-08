Елисейский дворец отказался от идеи президента Франции Эммануэля Макрона ввести «устав первой леди» и выделить средства на расходы супруги французского лидера, сообщает телеканал BFMTV.

Предложение Макрона о введении устава ранее вызвало критику жителей страны, которые запустили сбор подписей с требованием отменить инициативу. Петицию поддержали более 200 тыс. человек по всей Франции.

Французский президент предлагал законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах. В частности, документ предусматривал выделение госсредств на расходы супруги главы государства.