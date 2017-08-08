Три человека стали жертвами лесных пожаров, которые бушуют в центральной и южной Италии.

Две женщины погибли при крупном пожаре близ города Тиволи в Римской провинции. Их тела были извлечены из почти полностью сгоревшего дома.

Еще одной жертвой в понедельник стал 84-летний пенсионер, который скончался в больнице от ожогов, полученных во время пожара недалеко от города Ачерра в области Кампания на юге Италии, передает «РИА Новости» со ссылкой на национальную пожарную службу.

В июле сообщалось как минимум о двух погибших в результате пожаров мужчинах.

Лесные пожары бушуют в Италии с начала июля, когда африканский антициклон «Харон» принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара.