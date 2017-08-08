Альпинист из Петербурга пострадал во время учебных сборов в Домбае
В Карачаево-Черкесии спасатели сняли с высокогорья 16-летнего альпиниста из Санкт-Петербурга, который пострадал на учебно-тренировочных сборах в Домбае. Спортсмена доставили в Карачаевскую районную больницу.
Во время учебно-тренировочных сборов петербургского клуба «Горняк» в одного из участников группы попал камень. Инцидент произошел в понедельник около 17:20 мск в поселке Домбай в районе Турьего озера.
Выехавшие на место спасатели поднялись к пострадавшему, оказали ему первую помощь и оперативно эвакуировали альпиниста.