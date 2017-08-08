В Гражданский кодекс РФ вводится понятие «ростовщические проценты», сообщил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников.

«Речь идет о процентах за пользование займом в сфере непрофессиональных долговых отношений. То есть, когда договор займа заключен с лицом, не осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов», — рассказал он в интервью «Российской газете».

По словам Крашенинникова, если проценты по такому договору «в два и более раза превышают обычно взимаемые в подобных случаях проценты и чрезмерно обременительны для должника», то выплаты по договору могут быть снижены судом.

Депутат отметил, что «возможность уменьшения в судебном порядке «ростовщических процентов» позволит умерить аппетиты многих кредиторов-«ростовщиков» и защитить права граждан».

Крашенинников напомнил, что ранее уже были установлены ограничения по размеру процентов для микрофинансовых организаций и банков.

«Теперь такие ограничения появятся для всех других займодавцев в Гражданском кодексе», — сказал парламентарий.

Он добавил, что также «станет возможным досрочный возврат гражданином суммы займа без согласия кредитора».