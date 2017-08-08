Минэнерго решило пересмотреть план по добыче газа на Дальнем Востоке
Министерство энергетики России решило пересмотреть планы по добыче газа на Дальнем Востоке. Как удалось выяснить «Известиям», если ранее там ожидалось добыть к 2020 году 51,3 млрд кубометров, то теперь — только 43,7 млрд кубометров.
В обновленной версии госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики», с которой удалось ознакомиться журналистам издания, при этом сообщается, что добыча нефти в регионе будет расти за счет проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Официальный представитель Минэнерго пояснил, что пересмотр планов по добыче газа в сторону уменьшения связан с синхронизацией с началом поставок по российско-китайскому газопроводу «Сила Сибири».
При этом к 2035 году министерство прогнозирует увеличение добычи газа в регионе почти в 2,5 раза по отношению к нынешним показателям — до 80 млрд кубометров.
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