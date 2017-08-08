Департамент сельского хозяйства США рекомендовал сотрудникам избегать в работе термина «изменения климата».

Об этом пишет газета Guardian.

По данным издания, сотрудники Службы охраны природных ресурсов департамента получили электронные письма со списком терминов, которые следовало бы заменить или избегать.

Согласно инструкциям, термин «климатические изменения» (climate change) рекомендуется заменять на «экстремальные погодные факторы» (weather extremes), а «адаптацию к климатическим изменениям» («climate change adaption») — на «способность к адаптации к экстремальным погодным факторам» (resilience to weather extremes).

Также как нежелательная отмечена и фраза «сократить выбросы парниковых газов» («reduce greenhouse gases»).

Как сообщает газета, письмо сотрудникам Службы охраны природных ресурсов 16 февраля направила директор подразделения, которое занимается здоровьем почвы, Бьянка Мебиус-Клюн.

Соединенные Штаты 4 августа официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями. Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.