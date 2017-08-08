Электроснабжение жителей Крыма и Севастополя восстановлено в полном объеме, сообщается на сайте Минэнерго России.

«В 22:25 <...> электроснабжение потребителей в Республике Крым и городе Севастополе восстановлено в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Ранее в результате временного отключения более 108 тыс. человек на полуострове остались без света.

Минэнерго позднее сообщило, что причиной отключения было «высокое потребление электрической мощности в период высокой температуры окружающей среды». В Крыму уже несколько дней температура воздуха достигает 40 градусов, жители используют кондиционеры.