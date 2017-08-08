Мособлсуд во вторник продолжит слушания по делу «банды ГТА», трое членов которой погибли, а двое были ранены в результате нападения на конвой при попытке бегства.

На заседании ожидается решение суда относительно дальнейшего хода рассмотрения дела в связи с гибелью троих подсудимых и ранением двоих из числа девяти подсудимых. Напомним, участники преступной группировки напали 1 августа в лифте Мособлсуда на двоих конвоиров, которые их сопровождали. В результате завязавшейся перестрелки были убиты три человека, еще двое получили ранения.

Участники банды обвиняются в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012–2014 годах.