Следователи проводят проверку по факту аварии с участием легкомоторного самолета и автомобиля. Полиция запросила документы на легкомоторное воздушное судно.

Сообщается, что самолет принадлежит частному лицу. Пилот при попытке взлета не рассчитал силы и врезался в припаркованную машину. В результате инцидента он ударился лицом и сейчас находится в больнице.

Напомним, авария произошла на трассе в населенном пункте Червленная в Щелковском районе Чечни в понедельник в 19:30 мск.