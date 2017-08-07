Жители Краснодара в последнее время гуляют в сквере Дружбы в центре города в сопровождении крыс. Грызуны бегают по дорожкам рядом с детьми и не боятся людей. Чаще всего их можно увидеть там утром или вечером.

Как передает ИА KrasnodarMedia, видео с неприятными посетителями записала одна из жительниц. Такое опасное соседство летом в жару может грозить распространением инфекций. Не исключаются нападения и укусы со стороны грызунов. Хотя некоторые горожане даже начали подкармливать крыс, а маленькие дети гоняются за ними.

На жалобы откликнулось краснодарское управление коммунального хозяйства и благоустройства. Специалисты обработают территорию препаратами. Это приведет сначала к всплеску активности грызунов, но затем они исчезнут в течение недели, сообщает ГТРК «Кубань».