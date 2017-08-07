Министр обороны России Сергей Шойгу наградил орденом Жукова 39-ю отдельную железнодорожную бригаду, которая занималась строительством участка железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины. Об этом сообщается на сайте военного ведомства в понедельник, 7 августа.

Как отметил глава Минобороны, бригада, занимавшаяся строительством участка, была сформирована вскоре после Великой Отечественной войны. В дальнейшем строители участвовали в восстановлении транспортной системы страны.

«Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка–Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны», — заявил министр.

Также глава Минобороны поздравил бригаду с профессиональным праздником — Днем железнодорожных войск (ЖДВ), который отмечается 6 августа.

Решение о строительстве данного участка было принято в 2015 году. Эксперты считают, что необходимость строительства таких обходных путей назрела, прежде всего, из-за отношений Украины и России.

«Как известно, советская система создавалась во многих случаях сознательно, игнорируя административные границы между республиками. Здесь закладывался момент добрососедства», – сообщил «Федеральному агентству новостей» политолог Владимир Джаралла.

Он также отметил, что в строительстве обхода была экономическая целесообразность.

«Проведение железных дорог по таким направлениям выглядит более выгодным. Как и строительство газо- и нефтепроводов», – заявил эксперт.