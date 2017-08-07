Компания «АльфаСтрахование» представила рейтинг наиболее угоняемых автомобилей за вторую половину прошлого года и первую половину 2017 года.

Первое место занял внедорожник Lexus GX. На втором месте расположился фастбэк Porsche Panamera. Третьим по популярности у автоугонщиков оказался седан Audi A8, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В первую десятку рейтинга также попали британский кроссовер Land Rover Evoque и японский бизнес-седан Toyota Camry.

При составлении списка учитывалось соотношение угонов к общему количеству застрахованных автомобилей данной марки.