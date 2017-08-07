Более 108 тыс. человек остались без электричества в Крыму и Севастополе после ввода графика временного отключения электропотребления.

По информации Минэнерго России, в Севастополе без света остались порядка 24,8 тыс. человек, в Республике Крым — 83,9 тыс. Ранее ведомство сообщило, что энергетики ввели на полуострове графики временного отключения электропотребления. В понедельник с 20:22 до 20:41 мск диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно в объеме 70 МВт.

Сейчас в Крыму уже несколько дней стоит 40-градусная жара, жители используют кондиционеры и вентиляторы. В энергосистеме региона 6 августа достигнут новый исторический максимум летнего потребления — почти 2 МВт.