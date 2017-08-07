«Нафтогаз» не исключил закупку газа у России в критической ситуации
Закупка газа Украиной у России возможна в случае возникновения кризисной ситуации во время отопительного сезона.
Об этом заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
«Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком критическом случае мы можем брать газ из России», — цитирует его «Интерфакс».
Главная причина, по которой это стало возможно, — продвижение дела «Нафтогаза» и «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде.
«Нафтогаз» требует снижение цены на газ. «Газпром», в свою очередь, требует уплаты штрафов по контракту.