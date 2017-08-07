Неизвестные во французском Лионе осквернили стелу памяти 44 еврейских детей и 7 взрослых, погибших в фашистских концлагерях.

Речь идет о памятнике жителям городе Изье (департамент Эн), расположенного восточнее Лиона. Облава в этом городе была проведена в апреле 1944 года под руководством начальника лионского отделения гестапо Клауса Барби, получившего за свои зверства прозвище Лионский мясник.

Осквернение мемориала произошло вскоре после того, как в городе было отпраздновано 30-летие знаменитого судебного процесса над Клаусом Барби, передает ТАСС.

Стела была повалена и разбита, с нее сбита табличка с именами погибших, с описанием событий тех лет.

По факту произошедшего ассоциация «Дочери и сыновья французских евреев» совместно с мэрией Лиона подаст жалобу в судебные органы.