Российский олигарх Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова официально объявили о разводе. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как рассказали сами супруги, после развода они планируют сохранить дружеские отношения и совместно воспитывать детей.

«После 10 лет брака мы приняли трудное решение разойтись, но мы по-прежнему остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые разрабатывали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших двух детей. И продолжать совместную работу как соучредители Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге», — приводит их слова издание.

Роман Абрамович и основательница музея «Гараж» Дарья Жукова поженились в тайне от всех в 2008 году. Об их свадьбе стало известно только в 2015 году.

У 36-летней Жуковой и 50-летнего Абрамовича двое детей — сын Аарон Александр (2009 г. р.) и дочь Лея (2013 г. р.).

Детали развода пока не оглашаются. По данным британских СМИ, Абрамович занимает 139-е место в списке миллиардеров журнала Forbes. Его состояние оценивается в $9,1 млрд.